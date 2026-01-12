Muziek en natuur komen samen in ‘Toevalstreffer’ op Kasteel Hackfort
VORDEN – Op 25 januari staat het muziekgezelschap Firma Ziel & Zaligheid met de voorstelling Toevalstreffer in Kasteel Hackfort. Alleen al spelen op dit kasteel, dat in bezit is van Natuurmonumenten, is een genoegen. Dat wordt versterkt door het publiek dat er vaak komt: natuurliefhebbers.
In Toevalstreffer komen twee passies samen: muziek en natuur. Hoewel natuur in het theater minder zichtbaar is, vormt zij wel een belangrijke inspiratiebron. Dat geldt ook voor zangeres Jolien Damsma, die een lied zingt over een vroege winterochtend waarop zestien ganzen overvliegen richting een rood-oranje opkomende zon — een moment van puur geluk.
Naast muziek bevat de voorstelling verhalen uit de natuur. Zo wordt verteld over een havik die haar nog onhandige jong leert jagen, met een luid protesterende grote bonte specht als onvrijwillig lesmateriaal.
De voorstelling staat bekend om haar intense beleving: na afloop is het publiek vaak diep geraakt en opgetogen, met toegiften die elkaar snel opvolgen. De verwachting is dat dit op Kasteel Hackfort niet anders zal zijn.
