Nasrdin Dchar terug in Amphion met persoonlijke solovoorstelling Wat als…

DOETINCHEM – Na vijf jaar afwezigheid staat Nasrdin Dchar weer op het toneel. Met zijn nieuwe solovoorstelling Wat als… keert hij terug naar Amphion Theater. De voorstelling is te zien op donderdag 26 februari.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

In Wat als… neemt Dchar het publiek mee in zijn eigen hoofd. Iedereen kent angst, maar bij hem draait de gedachtenmolen overuren: over zijn gezondheid, de wereld om hem heen en zelfs over kleine, alledaagse dingen. Met humor en openheid onderzoekt hij waar onze angsten vandaan komen en welke zorgen misschien minder groot zijn dan ze lijken.

De voorstelling is intiem, geestig en confronterend tegelijk. Samen met zijn vaste regisseur Floris van Delft maakte Dchar zijn meest persoonlijke voorstelling tot nu toe. Het resultaat is een avond waarin herkenning en relativering hand in hand gaan.

Nasrdin Dchar maakte eerder succesvolle soloprogramma’s als OUMI, DAD en JA, die samen de veelgeprezen Familiekroniek vormden. Tijdens de pandemie bracht hij Adem. Zijn werk wordt geroemd om de combinatie van lichtheid, diepgang en nabijheid, wat ook blijkt uit lovende recensies in onder meer Trouw, NRC en Scènes.

Wat als… is te zien op donderdag 26 februari in Amphion Theater, Hofstraat 159 in Doetinchem.

Tickets en informatie: https://www.amphion.nl/theater