Nasrdin Dchar terug in Amphion met persoonlijke solovoorstelling Wat als…

DOETINCHEM – Na vijf jaar afwezigheid staat Nasrdin Dchar weer op het toneel. Met zijn nieuwe solovoorstelling Wat als… keert hij terug naar Amphion Theater. De voorstelling is te zien op donderdag 26 februari.
👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening
In Wat als… neemt Dchar het publiek mee in zijn eigen hoofd. Iedereen kent angst, maar bij hem draait de gedachtenmolen overuren: over zijn gezondheid, de wereld om hem heen en zelfs over kleine, alledaagse dingen. Met humor en openheid onderzoekt hij waar onze angsten vandaan komen en welke zorgen misschien minder groot zijn dan ze lijken.
De voorstelling is intiem, geestig en confronterend tegelijk. Samen met zijn vaste regisseur Floris van Delft maakte Dchar zijn meest persoonlijke voorstelling tot nu toe. Het resultaat is een avond waarin herkenning en relativering hand in hand gaan.
Nasrdin Dchar maakte eerder succesvolle soloprogramma’s als OUMI, DAD en JA, die samen de veelgeprezen Familiekroniek vormden. Tijdens de pandemie bracht hij Adem. Zijn werk wordt geroemd om de combinatie van lichtheid, diepgang en nabijheid, wat ook blijkt uit lovende recensies in onder meer Trouw, NRC en Scènes.
We gebruiken technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen. We doen dit met als doel om de beste ervaring te bieden en om gepersonaliseerde advertenties te tonen. Door in te stemmen met deze technologieën kunnen we gegevens zoals bladeren gedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als je geen toestemming geeft of je toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden.
Functioneel
Altijd actief
De technische opslag of toegang is strikt noodzakelijk voor het legitieme doel het gebruik mogelijk te maken van een specifieke dienst waarom de abonnee of gebruiker uitdrukkelijk heeft gevraagd, of met als enig doel de uitvoering van de transmissie van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk.
Voorkeuren
De technische opslag of toegang is noodzakelijk voor het legitieme doel voorkeuren op te slaan die niet door de abonnee of gebruiker zijn aangevraagd.
Statistieken
De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt.De technische opslag of toegang die uitsluitend wordt gebruikt voor anonieme statistische doeleinden. Zonder dagvaarding, vrijwillige naleving door uw Internet Service Provider, of aanvullende gegevens van een derde partij, kan informatie die alleen voor dit doel wordt opgeslagen of opgehaald gewoonlijk niet worden gebruikt om je te identificeren.
Marketing
De technische opslag of toegang is nodig om gebruikersprofielen op te stellen voor het verzenden van reclame, of om de gebruiker op een website of over verschillende websites te volgen voor soortgelijke marketingdoeleinden.