Rondje Rot en scholtengoederen bij Winterswijk

WINTERSWIJK – Op zaterdag 11 oktober 2025 organiseren de boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen een wandeling langs de scholtengoederen Hijink, Aarnink en De Haar. De route voert rondom bosreservaat Het Rot, een gebied dat normaal gesproken gesloten is voor publiek.

Onderweg vertelt de boswachter over de bijzondere geschiedenis van de scholtenboeren en de rol van de eeuwenoude eikenbossen. Misschien kleuren de bomen nog in prachtige herfsttinten, maar de verhalen achter dit landschap zijn minstens zo boeiend.

De wandeling start om 14.00 uur en duurt ongeveer 2,5 uur. Deelname kost €6 per persoon, kinderen van 4 t/m 12 jaar betalen €3. Donateurs van GLK krijgen korting op vertoon van hun pas. Vooraf reserveren via de website van GLK is verplicht.

Boswachter: “Het Rot is een geheimzinnig gebied waar je normaal niet in mag. Tijdens deze wandeling ontdek je waarom dit landschap zo bijzonder is.”

📅 Zaterdag 11 oktober 2025, 14.00 uur

📍 Winterswijk, scholtengoederen Hijink, Aarnink en De Haar

💶 €6,00 p.p. | Kinderen 4–12 jaar €3,00 | Donateurs korting

🔗 Reserveren: www.glk.nl/excursies

