Activiteiten in augustus voor jong & oud(er) bij natuurpark Kronenkamp

NEEDE – Natuurpark Kronenkamp is ontstaan op de locatie van de voormalige rioolwaterzuivering aan de Kronenkamp 14 in Neede. Het terrein is omgetoverd tot een beleef- en natuurpark.

Een voormalig zuiveringsfilter is omgebouwd tot ontmoetings- en bezoekerscentrum, genaamd ‘Het Filter’. In Het Filter kunt u de Canon over de geschiedenis van Neede en de vleermuizententoonstelling bezichtigen en een consumptie nuttigen. Elke dinsdag tot en met zaterdag bent u tussen 13.00 en 16.00 uur van harte welkom.

Sinds kort is het natuurpark een natuurlijke speelplek rijker. Met een waterspeelplek en een klim- en klauterbos is het een waar avontuurlijk speelparadijs geworden voor de jongere kinderen. Ouders kunnen ondertussen op het muurtje of aan de picknicktafels genieten van de rust met een lekker kopje koffie of lekker meespelen.

In de maand augustus worden voor jong & oud(er) de volgende activiteiten georganiseerd:

– Muziek op schoot door Ellen Tackenkamp en het voorlezen van het Wilde dierenorkest van Dan Brown met de app klassieke muziek (link met de bibliotheek). Deze activiteit bestaat uit een serie van 4 bijeenkomsten op de woensdagen 4, 11, 18 en 25 augustus van 10.30 tot 11.30 uur.

Tonen natuurfilms van Jan van der Heijde – zaterdag 7 augustus.T

Tonen films over oud Neede door de Historische Kring Neede – woensdag 11 augustus.

Objecten vlechten met wilgentenen door Carla Slotboom – zaterdag 14 augustus.

Knikkerkunst door de activiteitengroep – woensdag 18 augustus.

Tonen natuurfilms van Jan van der Heijde – zaterdag 21 augustus.

Tonen natuurfilms van Jan van der Heijde – zaterdag 28 augustus.

Dorpswandeling (duur 2 uur) door Henk Oldemenger, Start om 13.00 uur op de vrijdagen 6 en 13 augustus. De opgave kan ter plekke. Kosten € 5, inclusief consumptie.

Fotopuzzeltocht Neede, tijdens openingstijden verkrijgbaar in Het Filter. Kosten € 2,50.Voor het complete programma met toelichting, inclusief eventuele kosten voor deelname, verwijzen wij u naar de website http://www. natuurparkkronenkamp.nl

Het is gewenst om u vooraf aan te melden via bovenvermelde website of tijdens de openingstijden in het ontmoetingscentrum Het Filter, telefoon 0545 – 79 65 40. Eveneens kunt u zich rechtstreeks aanmelden via het mailadres van de aanbieder van de activiteit. Ouderen kunnen voor vervoer gebruik maken van de Vlearmoesbus, telefoon 06 – 57 32 68 73.

