CINEbieb Neede vertoont ontroerende film Nata per Te
NEEDE – Op donderdag 2 oktober draait in CINEbieb Neede de Italiaanse film Nata per Te. De voorstelling begint om 19.30 uur en wordt afgesloten met een drankje en napraten in de bibliotheek.
De film vertelt het waargebeurde verhaal van Luca, een homoseksuele vrijgezel met een sterke kinderwens. Omdat de Italiaanse wet alleenstaanden geen adoptie toestaat en het huwelijk er enkel voor heterokoppels is, lijkt zijn wens onbereikbaar. Toch mag hij na een langdurig juridisch proces het meisje Alba adopteren, een kind met het syndroom van Down dat eerder door tientallen families werd afgewezen.
“Het is een indrukwekkend verhaal over liefde, strijd en de moed om tegen de stroom in te gaan,” aldus de organisatie. De film staat onder regie van Fabio Mollo en wordt gespeeld door onder anderen Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo en Barbora Bobulová.
📅 Donderdag 2 oktober 2025, 19.30 uur
📍 CINEbieb Neede (Bibliotheek Oost-Achterhoek)
💶 € 6,00 incl. drankje (leden korting € 1,00)
🔗 www.oostachterhoek.nl/cinebieb
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇