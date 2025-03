Expositie beeldhouwwerken en schilderijen in Natuurpark Kronenkamp

NEEDE – In ontmoetingscentrum Het Filter op Natuurpark Kronenkamp in Neede is van woensdag 12 maart tot en met woensdag 30 april een expositie te zien met beeldhouwwerken in steen van Nell van de Looij (Neede) en tekeningen en schilderijen van Marianne Appels (Haaksbergen).

Beide kunstenaars hebben jarenlange ervaring in hun vakgebied en hebben zich onderscheiden met hun werk. Hun Brabantse roots maken deze expositie voor hen extra bijzonder.

Marianne Appels maakt tekeningen met fineliner, potlood en viltstift en schildert met acrylverf. Haar werk varieert van strak grafisch en realistisch tot fantasierijk. De gedetailleerde tekeningen zijn zowel in zwart-wit als in kleur. Haar inspiratie haalt ze uit kleuren, indrukken onderweg, woorden, gevoelens of gebeurtenissen. Dat zij autodidact is, maakt haar werk des te indrukwekkender.

Nell van de Looij begon in 2004 met het bewerken van speksteen en heeft zich door lessen bij diverse beeldhouwers verder ontwikkeld. Tegenwoordig werkt ze vooral met marmer, waarbij ze gebruikmaakt van een haakse slijper en luchtdrukgereedschap. Door machinaal te werken, kan ze grotere stenen bewerken, maar het schuren doet ze volledig met de hand. Als perfectionist ervaart ze dit als het zwaarste werk. Soms maakt ze eerst een model van klei en zoekt daar een passende steen bij, andere keren laat ze zich leiden door de vorm van de steen. Het proces van een ruw stuk steen transformeren tot een vloeiend kunstwerk blijft voor haar een bijzondere ervaring.

De expositie is te bezichtigen op woensdag en vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur in Het Filter, Kronenkamp 14 in Neede. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Van 7 mei tot en met 13 juni zal de Historische Kring Neede schilderijen van John Ter Reehorst exposeren.

Voor meer informatie: info@natuurparkkronenkamp.nl.

