Expositie kleurrijke schilderijen van John ter Reehorst al van start in Natuurpark Kronenkamp

NEEDE – In ontmoetingscentrum Het Filter op Natuurpark Kronenkamp is momenteel een bijzondere schilderijenexpositie te zien van de veelzijdige kunstenaar John ter Reehorst. De tentoonstelling, georganiseerd door de Historische Kring Neede (HKN), is op 7 mei gestart en loopt nog tot en met vrijdag 13 juni.

De geëxposeerde werken maken deel uit van een collectie die via de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) in handen kwam van de voormalige gemeente Neede. Later is deze collectie geschonken aan de HKN. Nu krijgt het publiek opnieuw de kans om de kleurrijke en fantasierijke schilderijen van Ter Reehorst te bewonderen.

John ter Reehorst (1901-1985) woonde lange tijd in Lochuizen bij Neede. Hij begon pas op latere leeftijd met schilderen, maar ontwikkelde een geheel eigen stijl. Zijn werk is geïnspireerd op natuurlijke vormen en ritmes, met een sterke nadruk op kleur en compositie. Hij schilderde uit het hoofd, zonder schetsen, en gaf zijn werken zelden een titel. Bekende thema’s in zijn oeuvre zijn landschappen, zeegezichten, bloemen en non-figuratieve voorstellingen.

De expositie is iedere woensdag en vrijdag te bezoeken van 13.30 tot 16.30 uur in Het Filter, gelegen op Kronenkamp 14 in Neede. Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

Meer informatie is te vinden op www.kronenkamp.nl of www.historischekringneede.nl.

