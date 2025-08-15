Expositie ‘Natuur’ van Kunst aan de Kade in Natuurpark Kronenkamp Neede

NEEDE – Kunstliefhebbers kunnen deze nazomer en herfst hun hart ophalen in Natuurpark Kronenkamp in Neede. Van woensdag 3 september tot en met woensdag 19 november is in ontmoetingscentrum Het Filter de expositie Natuur te zien, georganiseerd door het landelijke kunstenaarscollectief Kunst aan de Kade (KADK). Acht kunstenaars tonen er een breed scala aan werken, van schilderijen tot textiel, keramiek en installaties.

KADK bestaat uit zelfstandige kunstenaars uit heel Nederland, die minimaal één keer per jaar gezamenlijk exposeren. De samenstelling van de groep wisselt per keer, waardoor bezoekers telkens een nieuwe mix van stijlen en technieken ontdekken.

De feestelijke opening vindt plaats op zaterdag 30 augustus om 15.00 uur in het openluchttheater van het natuurpark. Muzikant Peter Hogenboom verzorgt daarbij de muziek. Bezoekers zijn van harte welkom.

Deelnemende kunstenaars

Pejo (Peter J. de Vries) – schilderijen

Tineke den Dulk – gemengde technieken op doek

Han van den Boogaard – objecten, installaties, schilderijen, landart en tekeningen

Anne-Marie van Walraven – textiel

Richard Steunenberg – schilderijen, glas en keramiek

Chislaine ten Berge – gemengde technieken

Frida Duivenvoorden – schilderijen

Jeannet Wevers – schilderijen

Het ontmoetingscentrum Het Filter is iedere woensdag- en vrijdagmiddag geopend van 13.30 tot 16.30 uur. Het adres is Kronenkamp 14 in Neede, met ruime parkeergelegenheid. Meer informatie: www.kadk.nl of via info@natuurparkkronenkamp.nl.

