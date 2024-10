Expositie Olieverfschilderijen en Schildercursus van Johan Deters

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

NEEDE – Van woensdag 2 oktober tot en met 27 november is in ontmoetingscentrum Het Filter in Natuurpark Kronenkamp een unieke expositie van olieverfschilderijen te bewonderen van kunstschilder Johan Deters. Deze expositie biedt bezoekers de kans om zich onder te dompelen in de wereld van realistische kunst, geïnspireerd door de natuur.

Johan Deters, een veelzijdig kunstenaar uit Eibergen, staat bekend om zijn subtiele balans tussen abstractie en realisme. Hij weet de schoonheid van de natuur op verfijnde wijze vast te leggen. Zijn techniek en liefde voor de natuur komen in elk schilderij tot uiting. Deters’ portfolio weerspiegelt zijn voortdurende zoektocht naar nieuwe manieren om zijn ideeën tot leven te brengen.

Na zijn afstuderen aan de Kunstacademie in Enschede ontwikkelde hij zich verder als docent aan de academie voor realistische schilderkunst in Deventer, waar hij lesgaf in diverse specialisaties.

Naast de expositie biedt Deters de komende maanden een schildercursus aan, eveneens in Het Filter. De cursus, die bestaat uit 10 lessen van 3 uur, laat deelnemers de fijne kneepjes van het realistisch schilderen met olieverf ontdekken. Onder begeleiding van de kunstenaar zelf leren cursisten hun vaardigheden te ontwikkelen en verfijnen. De cursus is geschikt voor zowel beginners als gevorderden en wordt op diverse dagen tijdens de expositieperiode gegeven. Inschrijven kan via www.johandeters.nl.

De expositie is elke woensdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur te bezichtigen in Het Filter, Kronenkamp 14, Neede.

De aangekondigde expositie van wijlen Willy Lorenz is komen te vervallen. Vanaf woensdag 4 december tot en met woensdag 8 januari exposeert Harry Ligtenbarg verschillende door hem beschilderde kerstballen.

Voor meer informatie over het park, zie www.natuurparkkronenkamp.nl.

