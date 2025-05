Fietsroute langs molens tijdens Nationale Molendag

NEEDE – Tijdens de Nationale Molendag op zaterdag 10 en zondag 11 mei staat in heel Nederland het molenerfgoed centraal. In de Achterhoek is er dit jaar extra aandacht voor het thema ‘Een goede molenbiotoop’. In Neede is bij de VVV een speciale molenfietsroute te koop, waarmee bezoekers langs karakteristieke wind- en watermolens in de regio worden geleid.

De fietsroute is ongeveer 30 kilometer lang en voert door het typisch Achterhoekse coulisselandschap. Onderweg passeert men houtwallen, weilanden, oude boerderijen en natuurlijk diverse molens. Op meerdere plekken is het mogelijk af te stappen en een molen van binnen te bekijken.

Bij de Hollandsche Molen in Neede is ambachtelijk gemalen pannenkoekmeel verkrijgbaar. De vrijwillige molenaars vertellen daar graag over het maalproces en de geschiedenis van de molen.

Let op: veel molens zijn uitsluitend op zaterdag 10 mei geopend voor publiek. Een unieke kans om deze monumenten van techniek en traditie van binnen te bekijken.

De molenfietsroute is niet alleen tijdens het molenweekend beschikbaar, maar het hele jaar door te koop bij de VVV Neede. Meer informatie is te vinden op www.vvvneede.nl.