Fietsroute “RONDJE NEEDE” met de bezienswaardigheden in een QR code.

NEEDE – Deze vernieuwde gemarkeerde fietsroute geeft u als fietser meer informatie over de prachtige bezienswaardigheden tijdens de route middels een te scannen QR code.

De route start en eindigt bij de winkel van TIP/VVV Neede aan de Oudestraat 52C. Afstand ca. 35 km.

Zoals de naam van de route al aangeeft, fietst u door het prachtige coulissen landschap rondom Neede. U komt langs verschillende bezienswaardigheden zoals De Grote Kerk, Het A.J.G Ter Weemepark Havezate de Kamp, De Needse Berg, de Natuurobservatietoren , Natuurgebied Het Achterveld, Villa De Mariahoeve , de buurtschappen Lochuizen, Noordijk en Rietmolen .

Er zijn verschillende rustplekken onderweg. De fietsroute is te koop bij TIP/VVV Neede. Naast deze route verkopen we ook de unieke Knabbelzak -, wandel-, fiets – , Hap trap-, Hap stap, High Tea routes, Kom gerust informeren naar de mogelijkheden voor een culinair arrangement met familie, vrienden of bedrijfsuitjes.