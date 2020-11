Herfstwandeltocht met rugzak van de TIP/VVV Neede.

NEEDE – De vrijwilligers van TIP/VVV Neede hebben een herfstwandeltocht uitgezet. Vanaf 1 november 2020 is deze wandeltocht met een gevulde rugzakje voor 5 euro te koop tijdens openingstijden in de TIP/VVV winkel, Oudestraat 52 c in Neede. Vervolgens bepaalt u zelf wanneer u de route wandelt.

De route, 10 km. of 15 km., voert u door het prachtige coulissen landschap van de Achterhoek, langs beken en door herfst getinte bossen.

Honden zijn niet toegestaan. Waterdichte wandelschoenen is een advies. Vergeet niet onderweg te genieten van de inhoud van de rugzak.

Hopelijk zien we u spoedig in de TIP/VVV winkel, Oudestraat 52C in Neede.