IVN-doorstapwandeling Neede-Haarlo

Over oude spoorlijnen en door het Achterhoekse coulisselandschap

NEEDE – De afdeling Oost Achterhoek van de Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie (IVN) organiseert in samenwerking met de KNNV op zondag 19 januari om 11.00 uur weer de traditionele winterwandeling, beter bekend als: doorstapwandeling.

Startpunt: Natuurpark De Kronenkamp, Kronenkamp 14, Neede.

Oude boerderijen, houtwallen, bossen en bomenrijen

Deze wandeling is uitgezet door gidsen van het IVN en zij zullen de wandelaars begeleiden.

De wandeling gaat door een gebied waar oude spoorlijnen uit het verleden nog herkenbaar aanwezig zijn. Ook door gebieden waar het karakteristieke Achterhoekse coulisselandschap zich nog in al haar schoonheid openbaart. Dit landschap wordt gekenmerkt door de afwisseling van weilanden en akkers met oude boerderijen, houtwallen, bossen en bomenrijen.

N18

Sinds 2018 wordt dit landschap op verschillende plekken doorkruist door de nieuwe N18. Op de uitkijkheuvel bij Eibergen is er een mooi uitzicht over het omliggende landschap, Eibergen, en de gevolgen van de aanleg van de nieuwe weg in relatie tot de natuur.

Hier zal ook de eerste stop zijn en wordt er koffie geschonken met een sneetje krentenbrood.

‘Kluntjespot’

We volgen aan de overkant van de grote weg onze wandeling en laten we de verkeersdrukte achter ons om door een mooi stuk natuur onze tocht te vervolgen. Als we uiteindelijk Haarlo binnen wandelen passeren we het Hervormde kerkje De Kluntjespot. Het uit 1845 daterende kerkje kreeg deze naam vanwege de gelijkenis met een ouderwetse suikerklontjespot.

Dan zijn we ook dicht bij de horecastop. Op eigen kosten kan er koffie, thee en een lunch genuttigd worden. Na deze pauze is er nog een laatste stuk te gaan en lopen we langs beken en over de oude spoorlijnen, nu in gebruik als wandel- fietspaden.

Tegen 16.00 uur zijn we dan terug bij de Kronenkamp.