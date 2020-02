IVN/KNNV-themabijeenomst

NEEDE – De afdeling Oost Achterhoek van de Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie (IVN) organiseert in samenwerking met de KNNV op woensdag 12 februari om 20.00 uur een themabijeenkomst over: ‘Natura 2000 en Beekvliet’. Spreker deze avond is Dirk van den Brink, boswachter van Staatsbosbeheer. Locatie: Natuurpark De Kronenkamp, Kronenkamp 14, Neede.

Beekvliet

Landgoed Beekvliet, gelegen in de gemeente Lochem, bevat bijzondere natuurgebieden met daar bij behorend ook een unieke flora en fauna.

De bijzondere geologie van dit gebied wordt uitgebreid door Dirk besproken.

Juist door de sterk wisselende omstandigheden zoals zure/ kalkarme en kalkrijke gronden en daarnaast de hoogte en nat/droog verschillen heeft dit gebied zich zo mooi kunnen ontwikkelen. Wat kan er de komende 10 jaar door beheer nog meer aan nieuwe natuur in dit gebied gaan gebeuren? Wat is de invloed van Natura 2000 hierbij in positieve zin?

Entree

Kosten bedragen voor leden van IVN of KNNV € 3,-, voor niet leden € 5,-.