Kabouterroute Neede: gratis knuffel bij aankoop routeboekje

NEEDE – In Neede wonen kabouters – al heel lang zelfs. En deze kabouters delen graag hun kennis en verhalen over het dorp. Speciaal voor kinderen én volwassenen is er daarom een kabouterroute uitgezet door het dorp. En wie tussen 20 mei en 1 augustus 2025 een kabouterrouteboekje koopt, ontvangt tijdelijk een gratis kabouterknuffel.

De kabouterroute voert wandelaars langs kleurrijke kabouterdeurtjes op bijzondere en historische locaties in Neede. Elk deurtje vertelt via een gedichtje iets over een stukje lokale geschiedenis, bijzondere mensen of verenigingen. De route komt ook langs diverse speelplekken en is geschikt voor jong en oud.

De basisroute is ongeveer 2,5 kilometer lang, maar kan met verschillende lussen worden uitgebreid. De kabouters vertellen onder andere over de ontwikkeling van Neede: van buurtschap met boerderijen en zandpaden tot een levendig dorp met textiel- en jamfabrieken.

De kabouterroute is een gezamenlijk initiatief van Natuurpark Kronenkamp, VVV Neede en Trefpunt De Berg / Speeltuin De Berg. Het routeboekje kost € 4,50 en is te koop bij de VVV in Neede.

Meer informatie is te vinden via www.kronenkamp.nl of www.vvvneede.nl.

