Kinderactiviteiten in de herfstvakantie in Neede

NEEDE – Deze herfstvakantie valt er weer van alles te beleven voor kinderen in Neede. Hieronder een overzicht van de leukste activiteiten:

Kabouterroute

Natuurpark Kronenkamp, Speeltuin Trefpunt De Berg en VVV Neede hebben samen een kabouterroute ontwikkeld. Deze route loopt langs verschillende kabouterdeurtjes in Neede. De kabouters vertellen verhalen over de geschiedenis van het dorp. Bij elk deurtje is een kaboutergedichtje te vinden, gebaseerd op bijzondere verhalen, mensen, locaties of verenigingen uit Neede. De basisroute is ongeveer 2,5 km, maar er zijn uitbreidingen met verschillende lussen mogelijk.

Kinderfietsroute

Vrijwilligers van de VVV Neede hebben een kinderfietsroute van ongeveer 10 km rondom Neede uitgezet. De route leidt langs speeltuinen, de uitkijktoren, de Ordelmanskoele (waar kinderen kunnen klimmen en klauteren op een survivalbaan), natuurpark Kronenkamp en het dierenparkje van ACF Ter Weeme. Neem een bal en tafeltennisbatjes mee, want die kun je onderweg gebruiken.

Wandeltochten op de Needse Berg

Er zijn twee wandeltochten uitgezet op de Needse Berg. Voor kinderen van 4 tot 8 jaar is er een route van 3 km, waarin ze het verhaal van Max en Meike kunnen volgen, die op zoek gaan naar Woudy. Voor oudere kinderen van 8 tot 12 jaar is er de 5 km lange route “Terug naar het stenen tijdperk”.

Kinderfotopuzzeltocht

In het dorp is er ook een kinderfotopuzzeltocht. Een vleermuis wijst de weg met behulp van foto’s langs leuke plekjes in Neede. Kinderen die het opdrachtenformulier inleveren bij de VVV-winkel maken kans op een leuke prijs.

Op jacht naar de vleermuis

VVV Neede organiseert van 26 oktober tot en met 30 november de etalagepuzzeltocht “Op jacht naar de vleermuis”. De deelname is gratis. Kinderen kunnen bij de VVV-winkel een jachtkaart ophalen en op zoek gaan naar vleermuisjes met een letter in de etalages van winkels aan de Oudestraat, Ruwenhofstraat, Borculoseweg en bij Scapino. Bij inlevering van de kaart krijgen ze een kleine attentie. De winnaar wordt op 2 december bekendgemaakt.

Survivalbaan Ordelmanskoele

Voor kinderen die van klimmen en klauteren houden, is de gratis toegankelijke survivalbaan in de Ordelmanskoele op de Needse Berg een aanrader. Hier kunnen ze zich heerlijk uitleven in de natuurspeeltuin.

Natuurobservatietoren

Op de Needse Berg staat de 10 meter hoge natuurobservatietoren. Beklim de toren en geniet van het uitzicht over de wijde omgeving. Bij helder weer is zelfs Duitsland te zien!

Hollandsche Molen

De Hollandsche Molen in Neede is te bezichtigen op dinsdagmiddag en zaterdag, of wanneer de wieken draaien.

Alle routes zijn het hele jaar door verkrijgbaar bij de VVV-winkel in Neede.

