Lente wandeling in Neede

NEEDE РDe lentewandeling van VVV Neede kent dit jaar nieuwe routes en wordt gehouden op zondag 20 maart. Er wordt op deze dag gewandeld in een gebied dat zich kenmerkt door karakteristieke boerderijen, langs de Buursebeek en natuurgebieden.

Er kan gestart worden vanaf 9.30 uur tot 12.30 uur bij ijsbaan¬†‘de Kooweide’,¬†Waterleidingdijk 2 in Neede. De afstanden zijn circa 7 km., 12 km of 19 km. Honden mogen mee mits aangelijnd. De kosten voor de route, een consumptie en een kop soep zijn 6 euro. De route is beschreven en gemarkeerd.

Bij extreem slechte weersomstandigheden vindt de wandeling geen doorgang, zie hiervoor de website van de VVV Neede

