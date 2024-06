Midzomerconcert in Natuurpark Kronenkamp

NEEDE – Laat je meenemen op een muzikale reis vol afwisseling, contrast, virtuositeit en pure emotie! In Natuurpark Kronenkamp in Neede is op zondagochtend 23 juni om 11.00 uur het Midzomerconcert. De broers Marijn, Roan en Joël Wormgoor geven samen met Sten Geerdink een levendig optreden. Op het programma staat een combinatie van instrumentale klassieke muziek en gezongen Nederlandstalige liederen.

Van jongs af aan speelde muziek een belangrijke plek in hun leven. Marijn (17, piano), Roan (15, viool) en Joël (13, cello) Wormgoor uit Noordijk dompelden zich vanaf hun vijfde verjaardag onder in muziekles. Al gauw speelden ze samen: als broers in duo’s en in een trio, in orkesten en kamermuziekgroepen. Als trio wonnen ze in 2021 het Jeugd Muziek Concours Oost. Klassieke muziek is hun grote passie.

Marijn, Roan en Joël spelen deze dag een heel gevarieerd programma. Het ene moment klinkt er bijvoorbeeld viool- of cellomuziek van Bach of Telemann uit het baroktijdperk, en dan weer spannende moderne klanken van Sir Malcolm Arnold of de vurige Balkanmelodieën van Myroslav Skoryk. Russisch pianovuurwerk van Moussorgsky wordt afgewisseld met een trio uit de Romantiek van Niels Gade.

Sten Geerdink (36) uit Neede is een performer die de liefde voor theater, kleinkunst en muziek samenbrengt in zijn vertolkingen van het betere Nederlandstalige lied. Hij was jarenlang actief bij het Winterswijks Muziek Theater, speelde in rockopera’s en passievoorstellingen en volgde op jonge leeftijd acteerlessen in Amsterdam. Het liefst zingt hij liederen met een boodschap.

Het programma wordt gespeeld op twee verschillende plekken in het natuurpark: in het ontmoetingscentrum Het Filter en in het toekomstige 360-gradentheater met zijn prachtige akoestiek. Die laatste plek is toegankelijk via een trap.

Vanaf 10.30 uur zijn bezoekers van harte welkom in Het Filter. De toegang is gratis; een vrije gift wordt op prijs gesteld.

