Natuurfeest voor kinderen bij natuurpark de Kronenkamp

NEEDE – De natuur beleven en ontdekken, dat is het doel van Fête de la nature. Fête de la nature is een natuurfeest geïnitieerd door de IVN, dat op meerdere plekken in Nederland wordt gevierd.

Op zaterdag 4 september wordt ‘Fête de la nature’ georganiseerd bij de natuurpark Kronenkamp in Neede. Vanaf 12.00 uur kunnen kinderen met hun ouders genieten van het park dat hier is gerealiseerd en deelnemen aan verschillende workshops. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd zoals een speurtocht over het natuurpark Kronenkamp of een speurtocht met informatie over de voormalige waterzuivering.

Kinderen mogen braakballen pluizen; zelf kijken welke botjes ze in de braakballen vinden. Ze kunnen zich creatief uitleven bij een workshop kleien, bij het maken van moddermonsters of het stippen (met verf) van stenen, de kinderen kunnen zich vermaken in de nieuw aangelegde kinderspeelplek. Deze kinderspeelplek is mede gerealiseerd door een anonieme gift, waarvoor onze speciale dank!

De kinderspeelplek wordt op deze dag feestelijk geopend. Er is muziek en er wordt voorgelezen. Scouting Neede zorgt ervoor dat er broodjes kunnen worden gebakken op het vuur. Ook wordt er een workshop manden maken voor kinderen aangeboden en er is een quiz die gaat over de app ‘Helemaal groen’.

De activiteiten richten zich op kinderen in de leeftijd van 4-15 jaar, maar iedereen is welkom. Bij de ingang ontvang u een programma-overzicht. Het aantal deelnemers per workshop is beperkt, dus kom op tijd! Het natuurfeest start om 12.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Deelname is gratis, echter een vrije gift wordt zeer op prijs gesteld. Deze dag wordt door vrijwilligers gedragen, waar we uiteraard erg dankbaar voor zijn. De giften worden gebruikt om de kosten te dekken en de vrijwilligers van een hapje en een drankje te voorzien.