Nieuw Kinderfietsroute in Neede

NEEDE – Naar aanleiding van de eigengemaakte fietstochten kreeg VVV Neede steeds vaker de vraag of er ook een fietstocht voor kinderen gerealiseerd kon worden. De vrijwilligers van de VVV Neede zijn daarop aan de slag gegaan en hebben een kinderfietsroute van ongeveer 10 km rondom Neede uitgezet.

De tocht voert niet alleen door het coulisselandschap, maar je fietst ook langs de mooie vernieuwde speeltuinen.

De natuurobservatietoren (waar je bij helder weer tot in Duitsland kan kijken),

De Ordelmanskoele, hier kunnen de kinderen klimmen en klauteren op de kindersurvivalbaan ook om te picknicken is dit een goede plek.

Het natuurpark Kronenkamp en het dierenparkje van ACF Ter Weeme zijn de moeite waard om rond te neuzen.

Vergeet niet een bal en je tafeltennisbatjes mee te nemen want deze kun je onderweg gebruiken.

De route is ook leuk voor de herfstvakantie of een verjaardagsfeestje. De kinderfietsroute is te koop bij de VVV in Neede.

