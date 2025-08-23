Nieuwe bridgeseizoen bij Trefpunt Neede

NEEDE – In Trefpunt Neede gaat in september het nieuwe bridgeseizoen van start. Zowel voor ervaren spelers als voor beginners is er ruimte om aan te schuiven.

De competitiebridge begint op maandag 1 september om 19.00 uur, terwijl de recreatieve bridge van start gaat op vrijdag 5 september om 13.30 uur. Beide activiteiten vinden plaats in het Trefpunt aan de Bergstraat 63a in Neede.

Organisator Riki Kerperien benadrukt dat bridge niet alleen een uitdagend kaartspel is, maar ook zorgt voor sociale contacten. “Bridge houdt je geest scherp en je ontmoet er nieuwe mensen. Bovendien is het vooral heel gezellig,” zegt zij.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden of meer informatie opvragen via telefoon of e-mail.

📅 Maandag 1 september (competitie, 19.00 uur)
📅 Vrijdag 5 september (recreatief, 13.30 uur)
📍 Trefpunt Neede, Bergstraat 63a
📞 0545 292561
✉️ rikikerperien@gmail.com

