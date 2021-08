Ontdekkingsfietstocht met sporen van het jamverleden in Neede

Deel dit bericht













NEEDE – Aangezien de jammarkt dit jaar niet doorgaat in verband met Covid 19 heeft de TIP/VVV Neede een ontdekkingsfietstocht met sporen naar het jamverleden en andere ontdekkingen zoals; stapstenen in het Lankheet, dierenbegraafplaats, wapendroppingsplek, langs de fruitboomkwekerij en het retentiegebied in het Needse buitengebied, uitgezet.

Neede heeft een rijk jam verleden. Meer dan honderd jaar geleden, in 1903, opende de Tuinbouwmaatschappij ‘Gelderland’ aan de Stationsweg in Neede de jamfabriek. De fabriek werd in de volksmond ‘’n Jam’ genoemd. Tot in de crisisjaren, de jaren 30 van de vorige eeuw, hebben veel Achterhoekers hun brood verdiend in deze internationaal befaamde fabriek. Maar voordat de jamfabriek er was begon een zekere meneer Voerman in Rietmolen op kleine schaal met een fruitkwekerij voor aardbeien en bessen. Deze vruchten werden gebruikt om jam van te maken.

Wilt u meer ontdekken en door het coulissen landschap van Neede fietsen kom dan op 18 augustus vanaf 10.00 uur naar de TIP/VVV winkel in de Oudestraat 52c in Neede waar de fietsroute ca.35 km voor 2.00 euro p.p. te koop is.