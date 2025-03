Ria Olijslager verzorgt streektaalavond in Natuurpark Kronenkamp

NEEDE – Op donderdagavond 27 maart verzorgt Ria Olijslager een streektaalavond in ontmoetingscentrum Het Filter in Natuurpark Kronenkamp. De eerder aangekondigde lezing door Dick ten Hoopen is vanwege persoonlijke omstandigheden geannuleerd.

Ria Olijslager is bij velen bekend van de wekelijkse Dialectquiz op RTV Slingeland. In de jaren ’90 kwam zij in contact met fruitboomkweker Hendrik ten Elsen uit Neede via het project ‘Dorpen in het groen Lievelde’. Hoewel zij en haar man geen tuinbouwopleiding hadden, leerden ze in het ‘leugenhok’ bij Hendrik alles over pomologie: het enten van bomen, het vermeerderen van fruitsoorten en de geschiedenis van streekfruit.

Tijdens de streektaalavond vertelt Olijslager op humoristische wijze over haar ervaringen met deze markante Needenaar en over de rijke fruithistorie van Neede, die met de jaarlijkse jammarkt nieuw leven is ingeblazen. Inmiddels maakt ze zelf jam, likeuren, fruitsiropen en fruitleer. Ook neemt ze sap en honing mee, die ter plekke tegen contante betaling verkrijgbaar zijn.

De streektaalavond vindt plaats van 19.30 tot circa 21.30 uur in Het Filter, Kronenkamp 14 in Neede. De inloop is vanaf 19.00 uur en de toegang is gratis. Een vrije gift wordt op prijs gesteld.

