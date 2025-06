Rondleiding Natuurpark Kronenkamp: ontdek de geschiedenis van water en natuur

NEEDE – Deze zomer organiseert Natuurpark Kronenkamp elke woensdagmiddag in juli en augustus een bijzondere rondleiding over het terrein van de voormalige rioolwaterzuivering in Neede. De wandeltocht start om 14.00 uur en duurt ongeveer een uur. Deelname kost € 5,- per persoon, inclusief een consumptie.

Tijdens de rondleiding krijgen bezoekers inzicht in de geschiedenis van de waterzuivering én het ontstaan van het natuurpark. De oude zuiveringsinstallatie, met alle acht gebouwen nog intact, vormt het decor van een unieke combinatie van industrieel erfgoed en natuurontwikkeling. Enkele bouwwerken zijn inmiddels herbestemd, wat het park extra bijzonder maakt. Het terrein is aangemerkt als gemeentelijk monument.

In bezoekerscentrum Het Filter is in juli en augustus ook de expositie Unieke Schatkamers te bewonderen, samengesteld door 188 leerlingen uit groep 3 en 4 van basisscholen in de regio. Hun creaties zijn gemaakt van natuurlijke materialen. Daarnaast is er koolzaadhoning uit het park te koop (€ 7,50 per pot).

Het Filter is open op woensdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.

Bezoekersadres: Kronenkamp 14, Neede.

Meer info: info@natuurparkkronenkamp.nl

