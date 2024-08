Start Bridgecursus voor Beginners bij Trefpunt de Berg

NEEDE – Bridgeclub Trefpunt de Berg start op donderdag 3 oktober met een nieuwe tiendelige cursus bridgen voor beginners. De lessen vinden wekelijks plaats op donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur of op donderdagavond van 19.00 tot 21.30 uur in Trefpunt de Berg, Bergstraat 63a, Neede. Het definitieve tijdstip wordt in overleg met de cursisten bepaald.

De cursus wordt verzorgd door de heer Jan Pietersen. Bridge is een boeiend kaartspel dat je altijd en overal kunt spelen. Het biedt niet alleen de mogelijkheid om veel mensen te ontmoeten, maar houdt je ook mentaal fit en is gezellig. Kortom, je beleeft er oneindig veel plezier aan.

De bridgecursus is zo opgezet dat cursisten tijdens de lesmiddag of -avond zoveel mogelijk aan het bridgen toekomen. De cursus is geschikt voor iedereen: zowel ervaren kaarters als mensen die nog nooit een kaartspel hebben gespeeld. De spelregels van bridge zijn eenvoudig te leren voor jong en oud.

Professor dr. Erik Scherder, expert in hersenonderzoek en neuroeducatie, stelt dat bridge zorgt voor stimulerende hersenontwikkeling bij zowel jongeren als ouderen.

Bij Trefpunt de Berg wordt op maandagavond competitie gespeeld en op vrijdagmiddag wordt er recreatief gebridged. Heeft u interesse om te leren bridgen of wilt u meer informatie over de cursus? Meldt u dan aan bij Riki Kerperien via telefoonnummer 0545 292561 of e-mail: rikikerperien@gmail.com.