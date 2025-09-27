Vernieuwde Bibliotheek Neede viert opening met feestweekend

NEEDE – De Bibliotheek Neede opent feestelijk haar vernieuwde deuren met een uitgebreid programma op 3, 4 en 5 oktober. Bezoekers kunnen drie dagen lang deelnemen aan workshops, lezingen en andere activiteiten voor jong en oud.

Een bijzonder hoogtepunt is de introductie van het Maaklab, een nieuwe ruimte waar iedereen kan ontmoeten, leren en creëren. Hier kun je zelf aan de slag, kennismaken met digitale technieken of je laten inspireren door workshops en lezingen.

Programma in één oogopslag

Vrijdag 3 oktober

19.00 uur: Officiële opening door wethouder Betsy Wormgoor

19.15 uur: Welkomstwoord door directeur Martien Louwers

Aansluitend: feestelijke borrel en gelegenheid om de vernieuwde bibliotheek te bekijken

Zaterdag 4 oktober

10.00 uur: Digihandig Bingo

11.00 uur: Lasergamen in de Bieb (Kinderboekenweek)

14.30 uur: Workshop Poëzie door Sieger MG

20.00 uur: Cinebieb met de film “De Terugreis”

Zondag 5 oktober

10.30 uur: Boekjes & Babbels (voor de kleintjes)

14.00 uur: Maak kennis met het Maaklab

19.30 uur: Lezing door schrijver Dik van der Meulen

Het hele weekend is er bovendien een expositie met historische beelden van de Historische Kring Neede.

📅 Vrijdag 3 t/m zondag 5 oktober 2025

📍 Bibliotheek Neede

💶 Deelname aan activiteiten: zie website

🔗 Meer info: www.oostachterhoek.nl/neede

