Vernieuwde Bibliotheek Neede viert opening met feestweekend
NEEDE – De Bibliotheek Neede opent feestelijk haar vernieuwde deuren met een uitgebreid programma op 3, 4 en 5 oktober. Bezoekers kunnen drie dagen lang deelnemen aan workshops, lezingen en andere activiteiten voor jong en oud.
Een bijzonder hoogtepunt is de introductie van het Maaklab, een nieuwe ruimte waar iedereen kan ontmoeten, leren en creëren. Hier kun je zelf aan de slag, kennismaken met digitale technieken of je laten inspireren door workshops en lezingen.
Programma in één oogopslag
Vrijdag 3 oktober
-
19.00 uur: Officiële opening door wethouder Betsy Wormgoor
-
19.15 uur: Welkomstwoord door directeur Martien Louwers
-
Aansluitend: feestelijke borrel en gelegenheid om de vernieuwde bibliotheek te bekijken
Zaterdag 4 oktober
-
10.00 uur: Digihandig Bingo
-
11.00 uur: Lasergamen in de Bieb (Kinderboekenweek)
-
14.30 uur: Workshop Poëzie door Sieger MG
-
20.00 uur: Cinebieb met de film “De Terugreis”
Zondag 5 oktober
-
10.30 uur: Boekjes & Babbels (voor de kleintjes)
-
14.00 uur: Maak kennis met het Maaklab
-
19.30 uur: Lezing door schrijver Dik van der Meulen
Het hele weekend is er bovendien een expositie met historische beelden van de Historische Kring Neede.
📅 Vrijdag 3 t/m zondag 5 oktober 2025
📍 Bibliotheek Neede
💶 Deelname aan activiteiten: zie website
🔗 Meer info: www.oostachterhoek.nl/neede
