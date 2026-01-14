Nieuwe expositie bij Amphion Muziekschool: werk van Gerard ter Heijne

DOETINCHEM – Bij de Amphion Muziekschool is momenteel een nieuwe expositie te zien met werk van beeldend kunstenaar Gerard ter Heijne. De kunstenaar is verbonden aan Artihoek en al jarenlang actief als vrijwilliger bij Amphion.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

In de expositie wordt een veelzijdige selectie uit zijn oeuvre getoond. Het werk bestaat vooral uit realistische landschappen, gekenmerkt door rijke kleurnuances en uiteenlopende schilder- en tekentechnieken. Daarnaast zijn er portretten te zien en ruimtelijk werk, zoals assemblages en collages. Deze driedimensionale werken worden gepresenteerd in de vitrines van de muziekschool.

Ter Heijne volgt al jarenlang verschillende kunstopleidingen en neemt deel aan diverse kunstgroepen. In zijn werk staat het creatieve proces centraal, waarbij experiment en ontwikkeling een belangrijke rol spelen.

De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de muziekschool en is te zien tot en met 13 februari 2026. Bezoekers kunnen zonder afspraak binnenlopen om het werk te bekijken.

De tentoonstelling maakt deel uit van de bredere ambitie om de locatie aan de Bizetlaan te ontwikkelen tot een levendige ontmoetingsplek. Naast muziek-, dans-, musical- en theaterlessen worden er dit seizoen extra activiteiten georganiseerd, waaronder een kunstlab, vakantieworkshops en buurtgerichte initiatieven.

Praktische informatie

De expositie is te zien bij Amphion Muziekschool, Bizetlaan 1 in Doetinchem.

Openingstijden: maandag en dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur, woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, evenals tijdens avondlessen en weekendactiviteiten.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)