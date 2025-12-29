Nieuwjaarsconcert in Kapel op ’t Rijsselt: van baguette tot krentenwegge
EEFDE – In de Kapel op ’t Rijsselt vindt op zondag 11 januari een sfeervol nieuwjaarsconcert plaats. Het concert begint om 11.30 uur en wordt uitgevoerd door twee ensembles met ieder een geheel eigen muzikale achtergrond.
Het Duo Egbert Jan Louwerse (fluit) en Manja Smits (harp) brengt een Frans getint programma met muziek van onder anderen Camille Saint-Saëns en Gabriel Fauré. Daarnaast is er het Trio van Judith Nijland, dat swingende bossa nova’s en ontroerende ballads combineert met persoonlijke anekdotes uit Twente en de Achterhoek.
Zoals gebruikelijk in de Kapel laten de musici ook gezamenlijk horen dat grenzen tussen muziekstijlen vervagen. Het programma draagt de titel Van baguette tot krentenwegge en staat symbool voor de muzikale ontmoeting tussen verschillende tradities en sferen.
Het nieuwjaarsconcert vormt daarmee een toegankelijke en afwisselende start van het muzikale jaar 2026, in een intieme setting die bekendstaat om zijn goede akoestiek en bijzondere programmering.
Meer informatie over het concert is te vinden op www.kapeloptrijsselt.nl.
