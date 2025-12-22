Nieuwjaarsloop en -bijeenkomst bij s.v. Grol: sportieve start van 2026
GROENLO – s.v. Grol luidt het nieuwe jaar op zondag 4 januari 2026 in met de jaarlijkse Nieuwjaarsloop. Leden én niet-leden zijn welkom om samen sportief aan 2026 te beginnen op het sportpark in Groenlo.
De Nieuwjaarsloop biedt voor ieder wat wils. Deelnemers kunnen kiezen uit twee hardloopafstanden van 3,5 en 9,5 kilometer. Wie liever wandelt, kan deelnemen aan een uitgezette wandeltocht van 6 kilometer. “Het gaat niet om presteren, maar om samen in beweging zijn,” aldus de organisatie.
Na afloop is er volop gezelligheid. Voor de jongste jeugd is er een zakje snoep, de oudere jeugd krijgt een broodje knakworst en voor volwassenen ligt er een broodje warm vlees klaar. Op het veld staat een Panna Arena en in de sporthal kan tot aan de prijsuitreiking worden gevoetbald. In elke categorie zijn er prijsjes voor de winnaars.
Ook bezoekers die niet meelopen zijn welkom. Vanaf 12.30 uur start een gezellig samenzijn in het sportcafé. Daarmee is de Nieuwjaarsloop niet alleen een sportief, maar ook een sociaal begin van het nieuwe jaar voor de Groenlose voetbalvereniging s.v. Grol.
