Nieuwjaarsreceptie gemeente Bronckhorst verplaatst naar 20 januari
BRONCKHORST – De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bronckhorst, die gepland stond voor 7 januari, gaat vanwege het winterweer en de verwachte sneeuwval niet door. De bijeenkomst is verplaatst naar maandag 20 januari en vindt plaats in het gemeentehuis van Bronckhorst.
De nieuwjaarsreceptie begint om 20.00 uur, met inloop vanaf 19.30 uur, en is toegankelijk voor alle inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven uit de gemeente. Tijdens de avond blikt burgemeester Patrick van Domburg, samen met Frans Miggelbrink, terug op het afgelopen jaar en wordt vooruitgekeken naar 2026.
Een belangrijk onderdeel van de avond is de bekendmaking van de Vrijwilliger(s) van het Jaar 2025. De genomineerden zijn Kees Jansen uit Vorden, het bestuur van DBO Velswijk, Wilma Golstein uit Baak en de vrijwilligers van het Repair Café Hengelo (Gld). Alle genomineerden zetten zich op bijzondere wijze in voor de Bronckhorster samenleving.
Daarnaast worden tijdens de nieuwjaarsreceptie ook diverse sportkampioenen gehuldigd. Het gaat om sporters die in 2025 een eerste, tweede of derde plaats hebben behaald op een NK, EK of WK.
De gemeente benadrukt dat de verplaatsing is gedaan met het oog op de veiligheid van bezoekers.
📍 Waar: Gemeentehuis Bronckhorst
📅 Wanneer: Maandag 20 januari
⏰ Tijd: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
👥 Voor wie: Alle inwoners, organisaties en bedrijven
Meest geliked deze week
- Zondagsverhaal: Nieuwjaarsdag – zoals die hier wordt beleefd 9
- Spellenclub Doetinchem maakt speeldata 2026 bekend 5
- Vernieuwde Wel/Niet-lijst maakt PMD-afval scheiden eenvoudiger in Gelderland 2
- Nieuwjaarsloop SV Grol afgelast, bijeenkomst gaat door 1
- Toeristentreintje Marveld rijdt door winterse straten van Groenlo 1
Trending deze week
- Spellenclub Doetinchem maakt speeldata 2026 bekend 5
- Zondagsverhaal: Nieuwjaarsdag – zoals die hier wordt beleefd 9
- Toeristentreintje Marveld rijdt door winterse straten van Groenlo 1
- Nieuwjaarsloop SV Grol afgelast, bijeenkomst gaat door 1
- Vernieuwde Wel/Niet-lijst maakt PMD-afval scheiden eenvoudiger in Gelderland 2