Nieuwsbrieflezers hebben voorrang bij kaartverkoop Matthäus Passion 2026 in Zieuwent

ZIEUWENT – De kaartverkoop voor de Matthäus Passion 2026 in Zieuwent is gestart. Nieuwsbrieflezers van Oost Klassiek krijgen als eersten de mogelijkheid om kaarten te reserveren. De reguliere kaartverkoop begint op zondag 4 januari. Oost Klassiek organiseert jaarlijks een professionele uitvoering van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach op Goede Vrijdag 3 april in de Sint-Werenfriduskerk. Het concert is in de regio uitgegroeid tot een vaste traditie en trekt jaarlijks veel bezoekers.

De uitvoering staat onder leiding van dirigent Emile Engel. Medewerking wordt verleend door een barokorkest, drie koren en een internationale cast van zes solisten. De kerk, bekend om haar akoestiek, wordt speciaal voor het concert sfeervol uitgelicht. Met muziek, licht en projecties op grote schermen wordt het passieverhaal intens beleefd, met thema’s als liefde, verraad en lijden in kleur en klank.

Bezoekers worden ontvangen met koffie of thee en een programmaboekje. Voor extra comfort zijn er kussens beschikbaar in de zijbeuken en tijdens de pauze wordt een drankje aangeboden. Deze service is inbegrepen bij de ticketprijs en wordt verzorgd door vrijwilligers.

Voorafgaand aan het concert is het mogelijk om te dineren bij restaurant Het Witte Paard. Reserveren hiervoor verloopt via de ticketservice; een dinerkaart geeft geen toegang tot het concert zelf.

Kaarten zijn te bestellen via Eventbrite. Nieuwsbrieflezers wordt aangeraden niet te lang te wachten, aangezien het middenschip doorgaans snel is uitverkocht. Meer informatie is te vinden op oostklassiek.nl.

