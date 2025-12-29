Ochtend over wanen en hallucinaties bij dementie in Lochem

LOCHEM – Wanen en hallucinaties komen regelmatig voor bij mensen met dementie en kunnen grote impact hebben op zowel de patiënt als de omgeving. Tijdens een informatieve bijeenkomst op vrijdag 9 januari wordt dit onderwerp uitgebreid belicht in het Stadshuus in Lochem.

Psycholoog Ria van Houwelingen, werkzaam bij Carintreggeland, deelt haar kennis en praktijkervaring. Zij gaat in op wat wanen en hallucinaties precies zijn en hoe deze zich kunnen uiten bij mensen met dementie.

Wanen zijn vaste maar onjuiste overtuigingen, zoals het idee dat spullen worden gestolen of dat een partner ontrouw is. Hallucinaties zijn zintuiglijke waarnemingen die er in werkelijkheid niet zijn, zoals het zien of horen van mensen, stemmen of geluiden. Van Houwelingen geeft daarnaast praktische tips over hoe partners en mantelzorgers hiermee om kunnen gaan in het dagelijks leven.

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met dementie of hierin geïnteresseerd is. De organisatie belooft een leerzame en toegankelijke ochtend met ruimte voor herkenning en inzicht.

Praktische informatie

Wanneer: Vrijdag 9 januari

Tijd: 10.30 – 12.00 uur (inloop vanaf 10.00 uur)

Waar: Stadshuus, Markt 3, Lochem

Aanmelden: Niet nodig

