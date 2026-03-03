OLW vol vertrouwen richting de gemeenteraadsverkiezingen.

105 keer bekeken

OOST GELRE – Op 18 maart 2026 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De lokale en onafhankelijke partij OLW (Onafhankelijke Lijst Wallerbos) doet ook weer mee. En heeft er zin in.

De OLW-kandidatenlijst vormt een goede mix tussen vertrouwde en nieuwe gezichten, aldus OLW. Samen hebben deze kandidaten hebben meer dan 30 jaar politieke ervaring, waarvan ruim 20 jaar in de lokale gemeentepolitiek. En elk van deze kandidaten wil het groene en sociale geluid van OLW ook de aankomende vier jaar luid en duidelijk in Oost Gelre laten klinken.



De lijst

Paul Wallerbos uit Groenlo (huidig fractievoorzitter en tevens raadslid) zal de lijst weer gaan aanvoeren. Ton Meijer (no.2, Lichtenvoorde) en Esther Groenewegen (no.3, Lievelde) staan ook hoog bovenaan de lijst en zijn verkiesbaar als raadslid. John Arink uit Lievelde zal, net als vier jaar geleden, weer fungeren als lijstduwer. Verder wordt de lijst aangevuld met René Penterman (no.4, Groenlo), Paul Kamsteeg (no.5, Lievelde), Trees Miedema (no.7, Groenlo) en Jaap Cannegieter (no.8, Groenlo).



OLW: groene, sociale en eerlijke gemeentepolitiek

OLW staat voor een groene, sociale en eerlijke aanpak van de gemeentepolitiek. En dat slaat aan volgens fractievoorzitter Wallerbos: ‘We merken dat inwoners van Oost Gelre onze inspanningen waarderen. Niet alleen inwoners, maar ook andere partijen in de gemeenteraad weten ons te vinden op bepaalde onderwerpen zoals meer 30kmh-zones, een stop op nog meer industrieterrein, een verbod op lelieteelt en het afbouwen van de intensieve veehouderij. Zo kunnen we samen voor zowel de grote als kleine kernen het verschil maken”.



OLW streeft naar 2 tot 3 zetels

OLW (nu 1 zetel in de gemeenteraad) streeft naar 2 tot 3 zetels in de gemeenteraad voor de aankomende raadsperiode 2026-2029. “Met Ton en Esther hebben we nu ook twee ervaren kandidaten die klaar zijn om de stap van commissielid naar de gemeenteraad te maken”, aldus Wallerbos.



Maak nader kennis met het team van OLW. Je vindt meer informatie over elke kandidaat op de website Meer over OLW Oost Gelre. Daar kan ook het verkiezingsprogramma gedownload worden.

