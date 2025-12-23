Omroep Gelderland blikt terug op nieuwsjaar 2025 met tv-quiz Daaag 2025
GELDERLAND – Hoe goed herinner jij je het Gelderse nieuwsjaar 2025? Omroep Gelderland sluit het jaar af met het tv-programma Daaag 2025. In deze feestelijke quiz wordt teruggeblikt op de meest opvallende, grappige en belangrijke nieuwsverhalen van het afgelopen jaar. De presentatie is in handen van Harm Edens.
In het programma nemen twee teams het tegen elkaar op met de vraag: wat is er blijven hangen van het nieuws uit 2025? De teams staan onder leiding van cabaretier Patrick Nederkoorn en schrijfster en tv-kok Nadia Zerouali. Zij krijgen per aflevering ondersteuning van wisselende bekende panelleden.
Onder de deelnemers zijn onder anderen singer-songwriter Marike Jager, radio-dj Rob Janssen, tweevoudig wereldkampioen dammen Jan Groenendijk en zangeres Lisa Rose. Ook is er een sportief duel tussen Vitesse en NEC, met muziekproducent en oud-stadionspeaker Emile Hartkamp tegenover NEC-stadionspeaker Gerry van Campen. Daarnaast nemen royaltyverslaggeefster Karlijn Hoftijzer en street-artist Rosalie de Graaf het tegen elkaar op.
Elke aflevering staat in het teken van een seizoen, met drie rondes vol nieuwsfragmenten. Van de storm in de Achterhoek en de sportieve ups en downs van Vitesse tot de heidebrand in Ede: het programma combineert actualiteit met luchtige quizvragen.
Daaag 2025 is van zaterdag 27 december tot en met dinsdag 30 december te zien op TV Gelderland. Meer informatie over de feestdagenprogrammering is te vinden via gld.nl/feestdagen2025, gemiste uitzendingen zijn terug te kijken via gld.nl/gemist.
