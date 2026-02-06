Online informatiebijeenkomsten ‘Omgaan met mensen met dementie’

100 keer bekeken

ACHTERHOEK – Het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek organiseert in maart drie online informatiebijeenkomsten over het omgaan met mensen met dementie. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor partners, familieleden en andere naasten van mensen met dementie die nog zelfstandig thuis wonen in de Achterhoek. Ook deelnemers van buiten de regio zijn welkom.

De online bijeenkomsten vinden plaats op donderdagavond 12, 19 en 26 maart, telkens van 19.00 tot 20.30 uur. Ze worden verzorgd door twee ervaren begeleiders op het gebied van dementie.

Voor wie dicht bij iemand met dementie staat, brengt elke dag nieuwe uitdagingen met zich mee. Veranderingen in gedrag en communicatie maken het contact vaak lastiger. Tijdens de bijeenkomsten krijgen deelnemers uitleg over dementie en het verloop van de ziekte. Daarnaast is er ruimte om ervaringen te delen met anderen die in een vergelijkbare situatie zitten.

Het doel van de bijeenkomsten is om naasten handvatten te bieden om beter om te gaan met de veranderingen die dementie met zich meebrengt en om hen te ondersteunen in hun rol. Deelname aan de bijeenkomsten is gratis.

