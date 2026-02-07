Ons Campertje geselecteerd voor Nederlands Film Festival, te zien in Amphion Filmhuis

230 keer bekeken

DOETINCHEM – De ontroerende documentaire Ons Campertje is geselecteerd voor het Nederlands Film Festival en is zondag 1 maart te zien in Amphion Filmhuis. Na afloop vindt een nagesprek plaats met regisseur Diny van Hoften en hoofdpersoon Hans.

De film vertelt het aangrijpende verhaal van Hans (69) en Wil (70), die al 47 jaar samen zijn wanneer bij Wil Alzheimer wordt vastgesteld. Als zij hem en hun kinderen steeds minder herkent en onrustiger wordt, besluit Hans alles los te laten wat hij kent. Hij koopt een camper en vertrekt met Wil op reis door Europa, op zoek naar rust en momenten van nabijheid.

Ons Campertje volgt het eenzame maar liefdevolle gevecht van een man die alles opgeeft om bij zijn grote liefde te blijven. Terwijl Wil langzaam verdwijnt, probeert Hans onderweg verbinding te houden — zonder vaste eindbestemming, zolang samen zijn nog mogelijk is.

Na de vertoning is er ruimte voor gesprek met de maker en Hans zelf. Bezoekers kunnen vragen stellen en ervaringen delen, al is het ook mogelijk om na de film direct de zaal te verlaten.

Praktische informatie

Datum: zondag 1 maart

Locatie: Amphion Filmhuis, Hofstraat 2, Doetinchem

Duur: 70 minuten + 30 minuten nagesprek

Genre: documentaire | Leeftijd: AL

Tickets en meer informatie: https://www.amphion.nl/film

