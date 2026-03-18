OOST GELRE — Burgemeester Gea Hofstede roept via Facebook op om vandaag te stemmen

Burgemeester Gea Hofstede van de gemeente Oost Gelre heeft inwoners via Facebook opgeroepen om vandaag naar de stembus te gaan. Met haar bericht wil zij benadrukken dat stemmen direct invloed heeft op het dagelijks leven van inwoners. Volgens Hofstede begint politiek dicht bij huis: in de straat, bij de school van (klein)kinderen, de bibliotheek, het groen in de wijk en de verkeersveiligheid. Juist daar maakt de gemeente keuzes die inwoners dagelijks raken. Daarom is het volgens haar belangrijk dat inwoners hun stem laten horen.

De oproep komt op de dag van de verkiezingen zelf. De burgemeester benadrukt dat stemmen niet alleen een recht is, maar ook een kans om mee te bepalen over de toekomst van de eigen leefomgeving. Inwoners worden opgeroepen om hun stem te gebruiken voor hun buurt, dorp of stad — en voor elkaar.

In de gemeente Oost Gelre kun je vandaag stemmen tot 21.00 uur.

