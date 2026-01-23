Oost Gelre Vooruit stelt kandidatenlijst vast voor verkiezingen

LICHTENVOORDE – Oost Gelre Vooruit heeft tijdens de ledenvergadering van 20 januari 2026 de definitieve kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026. Dat maakte de lokale partij op 21 januari bekend.

Als nieuwe lijsttrekker is Alfred Wopereis benoemd. Hij is geboren en getogen in Oost Gelre en beschikt over ruime ervaring in de gemeentelijke politiek. De huidige fractievoorzitter Bertie Bosker heeft aangegeven een stap terug te doen om ruimte te maken voor een nieuwe generatie binnen de partij.

De top van de lijst wordt verder gevormd door Bram ten Have en Dennis van Zutphen. Volgens de partij staat deze samenstelling voor een mix van ervaring, vernieuwing en verjonging.

Oost Gelre Vooruit benadrukt dat zij als lokale partij midden in de samenleving wil staan. In het lokale bestuur wil de partij inwoners, bedrijven en belangenorganisaties centraal stellen en beleid vormgeven vanuit de samenleving, niet top-down. De leden zijn volgens de partij actief binnen verenigingen en lokale initiatieven en zoeken actief het gesprek met inwoners.

Sinds 2025 is Oost Gelre Vooruit een bondgenootschap aangegaan met BoerBurgerBeweging. Die samenwerking moet zorgen voor extra kennis, een breder netwerk en meer slagkracht in de regio, provincie en landelijke politiek.

De volledige kandidatenlijst bestaat verder uit: Jarno Hilge (Groenlo), Monique Klein Gunnewiek (Groenlo), Barend Vos (Lichtenvoorde), Johan Kamp (Mariënvelde), Lucie Hulshof (Lievelde), Florian Huiskamp (Groenlo) en op plek tien Bertie Bosker (Zwolle). De partij spreekt van een gevarieerde lijst met kandidaten uit meerdere kernen van de gemeente.

