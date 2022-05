Activiteiten voor jonge mantelzorgers tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger

OOST GELRE – Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland is een jonge mantelzorger. Zij groeien op met iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. Om hiervoor meer aandacht te vragen is het jaarlijks van 1 t/m 7 juni de Week van de Jonge Mantelzorger. Ook in Oost Gelre worden er speciaal voor jonge mantelzorgers activiteiten georganiseerd.

Vaak beseffen jonge mantelzorgers en mensen uit hun omgeving niet dat zij opgroeien in een situatie die anders is dan die van de meeste mensen. Het zorgen lijkt voor hen vanzelfsprekend en verloopt vaak vanzelf. Toch is het goed om stil te staan bij de gevolgen van deze zorgsituatie in het leven van een jong persoon. Kun je je nog wel goed genoeg concentreren op school als je zusje in het ziekenhuis ligt? Of moet je soms afspraken met vrienden afzeggen omdat je moeder niet alleen thuis kan zijn?

Het belang van mantelzorgondersteuning

Wethouder Jos Hoenderboom onderstreept het belang van mantelzorgondersteuning. “Het is belangrijk dat we mantelzorgers ondersteunen, en specifiek dat we aandacht hebben voor jonge mantelzorgers. Zij zorgen bijvoorbeeld voor een ouder, een broer of zus. En dat zorgen kan soms veel of zwaar zijn. Ze kunnen zich zorgen maken, meer dan hun leeftijdsgenoten zonder zorgsituatie thuis. Het is belangrijk dat ze weten dat ze er niet alleen voor staan. Ons jongerenwerk Mazzel en onze mantelzorgconsulent staan voor hen klaar. ”

Activiteiten voor jonge mantelzorgers

Op vrijdag 10 juni en zaterdag 11 juni organiseert de gemeente Oost Gelre activiteiten voor jonge mantelzorgers. Jonge mantelzorgers die bekend zijn bij het Sociaal Team hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Jonge mantelzorgers die geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel deel willen nemen, zijn van harte welkom! Meedoen aan de activiteit is gratis en aanmelden kan nog tot 6 juni via mantelzorg@oostgelre.nl.

