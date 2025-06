Ans Ottink uit Groenlo ontvangt Koninklijke onderscheiding

De Koninklijke onderscheiding is een blijk van waardering voor haar jarenlange inzet als vrijwilliger in de Achterhoek. Al meer dan 25 jaar is zij het gezicht van de Kei en Knal Soos, een tweewekelijkse discoavond voor mensen met een beperking. Ottink organiseert, coördineert en is het vaste aanspreekpunt voor bezoekers en vrijwilligers. Ze digitaliseerde het financiële beheer, zorgde voor fondsenwerving voor de bouw van een lift bij Het Zwaantje, en hielp in 2021 bij de verhuizing naar de nieuwe locatie in De Swite.

Daarnaast was Ottink in 2000 mede-oprichter van Zorgboerderij Hasselo in Beltrum, een plek waar mensen met een licht verstandelijke beperking wonen en werken. Ook daar is zij nog steeds actief als vrijwilliger. Ze is lid van de verwantenraad en onderhoudt contact met de cliëntenraad van Sa-Net Woonzorg, waar de zorgboerderij sinds 2021 onder valt.