Informatiebijeenkomst voor raadsleden over windenergie

OOST GELRE – De gemeente Oost Gelre organiseert een themabijeenkomst over windenergie. De bijeenkomst is bedoeld om raadsleden bondig en algemeen te informeren over de stand van zaken en het proces van windenergie. Op het programma staan diverse sprekers die een toelichting geven op het actuele beleid, de ontwikkelingen in de regio en de technische- en gezondheidsaspecten van windenergie. Inwoners, ondernemers en anderszins belangstellenden kunnen op 7 oktober vanaf 19.30 uur online meekijken.

Om ervoor te zorgen dat in Oost Gelre op een goede en zorgvuldige manier het brede vraagstuk van windenergie wordt behandeld, wil de gemeente de komende tijd graag met diverse (groepen) mensen in gesprek: inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Wethouder Bart Porskamp: “In onze gemeente geldt nog steeds een ‘pas op de plaats’ voor initiatieven voor windmolens hoger dan 80 meter ashoogte. We gebruiken daarom deze periode om ons goed te laten informeren over de kansen, mogelijkheden en belemmeringen.” De themabijeenkomst op donderdagavond 7 oktober is de aftrap voor diverse andere gesprekken. Deze eerste informatiebijeenkomst is een initiatief van de gemeenteraad.

Proces

Tijdens de avond zijn er verschillende sprekers die de gemeenteraad en toehoorders informeren. Raadsleden kunnen verduidelijkende vragen stellen. Ook inwoners en ondernemers die online meekijken, kunnen hun vragen stellen via de chatfunctie. Na deze eerste bijeenkomst wil de gemeente in gesprek met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden over het vervolg. Hierin is ruimte voor suggesties, vragen, zorgen en opmerkingen van iedereen. Na deze gesprekken volgt een periode waarin de gemeente alle opgehaalde informatie gaat verwerken en aanbiedt aan de gemeenteraad. Daarna kan de gemeenteraad besluiten om het beleid voor windenergie opnieuw af te wegen.

Kijk mee

Via een link op de gemeentewebsite kan iedereen op 7 oktober tussen 19.30 en 21.00 uur meekijken (https://oost-gelre.raadsinformatie.nl/live). Aanmelden is niet nodig. De gemeente neemt de bijeenkomst op. Belangstellenden kunnen de uitzending dus ook terugkijken. Mensen die op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen over windenergie kunnen dat mailen naar energieneutraal@oostgelre.nl.

