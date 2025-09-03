Inloopavond over nieuwbouw De Molenberg: plannen ter inzage

GROENLO – De nieuwbouwplannen voor De Molenberg in Groenlo gaan een nieuwe fase in. Het college van B&W heeft besloten dat de ontwerp-omgevingsplanwijziging ter inzage wordt gelegd. Vanaf vrijdag 5 september kan iedereen de stukken bekijken en een reactie indienen. In het plan staat onder meer waar de gebouwen komen en welke bouwhoogtes zijn toegestaan.

Omdat de bestaande bebouwing (deels uit 1935) technisch en functioneel is verouderd, kiest zorgorganisatie Marga Klompé voor sloop en nieuwbouw op dezelfde locatie. Het plan omvat 242 (zorg)woningen: 167 zorgstudio’s aan de grachtzijde en 75 zorggeschikte appartementen aan de stadszijde. De herontwikkeling biedt meteen kansen om de omgeving rond De Molenberg en de Ziekenhuisstraat te verbeteren en een vestingwal aan te leggen.

“Met deze stap maken we de plannen voor iedereen inzichtelijk en vragen we om reacties uit de buurt,” aldus een woordvoerder van Marga Klompé.

Op woensdag 24 september is er een vrije inloopavond voor omwonenden en belangstellenden. Bezoekers zien de ingediende stukken, de definitieve ontwerpen van de gebouwen, het ontwerp van de openbare ruimte en krijgen inzicht in de planning. Medewerkers van de gemeente Oost Gelre en Marga Klompé zijn aanwezig voor vragen.

Plan online bekijken: via Officiële Bekendmakingen (zoek op “Molenberg Groenlo”) of via Omgevingswet Overheid (Regels op de kaart). Inzien op het gemeentehuis kan (digitaal) op afspraak via (0544) 39 35 35.

📅 Wo 24 september 2025

📍 City Lido, Kerkstraat 6, Groenlo

⏰ 19.00–21.00 uur (vrije inloop)

💶 Gratis

🔗 Meer info: gemeente-oostgelre.nl • margaklompe.nl

