Jongeren gezocht voor maatschappelijk project van De Graafschap

De Graafschap en gemeente Oost Gelre zoeken jongeren tussen de 15 en 21 jaar

De Graafschap start in de week van maandag 22 maart met het project ‘Community Champions’. Hiervoor is De Graafschap op zoek naar jongeren (jongens en meiden) tussen de 15 en 21 jaar uit de gemeente Oost Gelre. Het is een samenwerking tussen De Graafschap Verbindt, gemeente Aalten, Gemeente Winterswijk en de gemeente Oost Gelre.

Gedurende het 16 weken durende programma van Community Champions zetten jongeren persoonlijke doelen om in acties. Ze werken hierbij samen met andere jongeren. Er zijn verschillende workshops en sportieve activiteiten. De Graafschap gaat de strijd aan door middel van een lokale en landelijke voetbalcompetitie met de andere Community Champion Clubs: Excelsior Rotterdam, Feyenoord, Vitesse, FC Emmen, RKC Waalwijk en FC Twente.

Naast sportieve activiteiten ook aan de slag voor de toekomst

Jongeren gaan langs verschillende werkgevers in de regio om misschien wel een te gekke nieuwe baan te vinden. Ze gaan aan de slag met het schrijven van een CV en werken aan hun presentatie vaardigheden. De jongeren die deelnemen komen wekelijks samen, op verschillende locaties in zowel je eigen buurt als Stadion De Vijverberg in Doetinchem.

MDT punten en certificaat verdienen

Voor verschillende onderdelen van het programma kunnen jongeren punten behalen. Deze punten zijn in te wisselen voor bijvoorbeeld De Graafschap merchandise, zoals trainingspakken en shirts, maar ook voor een ontmoeting met spelers of wedstrijdkaarten. Na een succesvolle afronding worden de jongeren beloond met een erkent MDT-certificaat (MDT = Maatschappelijke Diensttijd).

Meld je nu aan!

Ken jij jongens en meisjes die hieraan willen deelnemen en vanaf 22 maart ongeveer 4-5 uur beschikbaar zijn gedurende 16 weken? Aanmelden kan vanaf nu door een e-mail te sturen naar info@degraafschapverbindt.nl of mdt@degraafschap.nl. Neem voor meer informatie contact op met Tristan Boekestein via WhatsApp: 06 – 39 35 56 14.

