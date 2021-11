Kunstexpositie ‘VROUW’ en kerken in oranje licht

OOST GELRE – 16 dagen van actie tegen geweld tegen vrouwen, dat is Orange the World. Oost Gelre vraagt daar voor het 3e achtereenvolgende jaar aandacht voor. Dat gebeurt door het oranje aanlichten van de Calixtusbasiliek in Groenlo en de Werenfriduskerk in Zieuwent. Én met de speciale kunstexpositie ‘VROUW’ in gemeentehuis en bibliotheek Lichtenvoorde.

Wat is Orange the World?

Van 25 november (de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen) tot 10 december (de Internationale Dag van de Rechten van de Mens) vinden jaarlijks de ’16 dagen van actie tegen geweld tegen vrouwen’ plaats. Vorig jaar deden in Nederland 230 gemeenten (waaronder Oost Gelre), 9 provincies en vele andere organisaties mee. O.a. door een gebouw, brug, fontein, standbeeld of ander object uit te lichten, een Orange the World vlag uit te hangen en/of een evenement of actie te organiseren.

Expositie ‘VROUW’

Locaties: gemeentehuis en bibliotheek Lichtenvoorde

Periode: 26 november – 10 december

Speciaal voor ‘Orange the World’ hebben Astrid Vredegoor, Cynthia van Wijngaarden en Natasja Scharenborg een aantal kunstwerken gemaakt, met als thema ‘Vrouw’. Alle 3 de kunstenaars zijn afkomstig uit Oost Gelre. We zijn heel blij met hun medewerking!

Het gaat om zo’n 20 kunstwerken, die worden geëxposeerd in het gemeentehuis en de bibliotheek Lichtenvoorde. Alle werken zijn uniek.

De expositie is te bezoeken van 26 november tot 10 december tijdens openingstijden van het gemeentehuis en de bibliotheek.

Waarom Orange the World?

Geweld is nog steeds een veel voorkomend probleem, overal ter wereld. In Nederland heeft bijvoorbeeld bijna de helft van alle Nederlandse vrouwen in haar leven geweld meegemaakt. Dat gebeurt vaak ongezien, want de meeste incidenten blijven verborgen. Veel geweld vindt plaats achter gesloten deuren, waardoor de cijfers slechts het topje van de ijsberg laten zien. De25 coronacrisis zorgt zelfs voor een toenemende stijging van geweld tegen vrouwen. Helaas is Orange the World dus hard nodig.

Onderteken de medestand pledge en doe mee!

De titel van de campagne Orange the World 2021 is: “Ik ben #medestander. Jij ook?” Als we allemaal medestanders zijn, kunnen we samen geweld tegen vrouwen en meisjes de wereld uithelpen. Met het ondertekenen van de medestander pledge geef je aan dat ook jij je wilt inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden, als vrouw of man, als professional of omstander, als vriend, buur of collega. Ga voor ondertekening naar: www.orangetheworld.nl.

Beperkt programma

Het lokale programma was in eerste instantie veel uitgebreider. Met een officiële opening, een speciale filmavond door filmmaakster Cheyenne Lohnen, en 2 kunstworkshops. Helaas zijn deze activiteiten vanwege de strengere coronamaatregelen gecanceld.

Orange the World Oost Gelre 2021 wordt mede mogelijk gemaakt door de vrijwilligers van de Calixtusbasiliek in Groenlo en de Werenfriduskerk in Zieuwent, de Soroptimisten Achterhoek, de GGD Noord- en Oost-Gelderland, de bibliotheek Lichtenvoorde en de gemeente Oost Gelre.



