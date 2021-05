Nieuwe website en aanmelden nieuwe leerlingen SMOOG

Deel dit bericht













OOST GELRE – Het muziekonderwijs in de hele gemeente Oost Gelre wordt sinds 1 juli 2020 volledig verzorgd door SMOOG, Stichting Muziekonderwijs Oost Gelre.

SMOOG is opgericht door de acht muziekverenigingen uit Oost Gelre en heeft als doelstelling om kwalitatief goed en betaalbaar muziekonderwijs te geven aan alle leerlingen in Oost Gelre.

De lessen worden verzorgd door een docentenkorps dat bestaat uit docenten die door het artistiek team van SMOOG zijn geselecteerd op basis van kwaliteit en culturele klik met de missie van SMOOG.

Na een succesvolle pilot in 2019 volgen inmiddels alle leerlingen van de acht verenigingen in Oost Gelre de lessen via SMOOG, tot grote tevredenheid van de verenigingen, docenten en niet te vergeten de leerlingen! Inmiddels loopt het huidige cursusjaar bijna op zijn einde. Het was een vreemd cursusjaar vanwege alle geldende Corona maatregelen, maar door flexibele opstelling en snel handelen van de leerlingen en docenten hebben alle lessen wel op een goede manier online doorgang kunnen vinden. Niettemin is er wel de hoop dat de lessen weer zo snel mogelijk offline plaats kunnen vinden in de lesruimtes binnen De Mattelier (Groenlo), Den Diek en De Swite (Lichtenvoorde). Persoonlijk contact tussen leerling en docent werkt tenslotte nog steeds het best.

Het bestuur van SMOOG en de muziekverenigingen in Oost Gelre zijn tevreden over de vliegende start die SMOOG gekend heeft en ze kijken inmiddels alweer volop vooruit naar het komende cursusjaar 2021 – 2022 dat in september start. De aanmeldingsprocedure om muzieklessen te volgen is wel veranderd ten opzichte van voorgaande jaren.Waar voorheen de aanmelding gebeurde via de muziekverenigingen, is dit inmiddels rechtstreeks mogelijk via de nieuwe website http://www.smoog.nl. Naast alle informatie over SMOOG en de aangesloten docenten en verenigingen, vind je hier ook het online aanmeldformulier.

We nodigen dus iedereen van harte uit om een kijkje te nemen op de site en mocht je geïnteresseerd zijn om muzieklessen te gaan volgen kan je je dus direct aanmelden! Om de planning voor het nieuwe cursusjaar zo goed mogelijk te kunnen doen, vragen we je wel om dit het liefst te doen vóór 1 juni.Mocht je nog vragen hebben over SMOOG, muzieklessen of iets anders, neem dan gerust contact op. Op de website staan alle contactgegevens van SMOOG en de aangesloten verenigingen.

Lees ook ....