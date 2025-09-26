Oost Gelre werkt aan ‘thuis voor nieuwkomers’ – open dag azc Winterswijk geeft inkijkje

OOST GELRE / WINTERSWIJK – Een jaar na het plan ‘Een thuis voor nieuwkomers in Oost Gelre’ geeft wethouder Gerjan Teselink een update. In de gemeente zijn nu 189 opvangplekken voor Oekraïense ontheemden (116 op Marveld, 63 in het voormalige Flynth-gebouw in Groenlo en 10 in een bedrijfswoning). De meeste bewoners werken en betalen een eigen bijdrage. “Niet elke hulpvraag is een zorgvraag,” zegt Teselink. “Door slim samen te werken helpen we mensen sneller, vaak gewoon in hun eigen omgeving.”

Voor asielopvang wil Oost Gelre duurzame huisvesting voor 200 mensen realiseren. Tegelijk vraagt COA voor “volwaardige voorzieningen” meestal om minimaal 300 plaatsen. Daarom onderzoekt de gemeente, samen met COA en partners in wonen, welzijn en zorg, de komende zes maanden een doelgroep-flexibel concept: ruimtes die bij minder vluchtelingen ook inzetbaar zijn voor andere doelgroepen die betaalbare woonruimte zoeken.

Statushouders blijven een knelpunt door schaarste aan sociale huur. Dit jaar moet Oost Gelre 53 mensen huisvesten; op 1 september waren er 22 onderdak. Om druk te verlagen kijkt de gemeente naar kamergewijze verhuur (meerdere alleenstaanden in één woning).

Wie wil zien hoe opvang er in de praktijk uitziet, kan naar de Open azc-dag in Winterswijk. Bezoekers krijgen rondleidingen, informatie en zien ook tijdelijke woonruimte voor statushouders uit Oost Gelre en Winterswijk. Het volledige interview met wethouder Teselink staat op oostgelre.nl/een-thuis-voor-nieuwkomers.

📅 Zaterdag 27 september, 13.00–16.00 uur

📍 azc Winterswijk (wijk De Rikker)

💶 Toegang: gratis

🔗 Meer informatie: coa.nl

