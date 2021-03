Pumptracktoer in juli in Groenlo

Deel dit bericht

GROENLO – De mobiele pumptracktoer, van de gemeente Oost Gelre, is vorige week weer van start gegaan! De pumptracktoer bestaat uit een pumptrackcontainer met mobiele pumptrackbaan, fietsen en helmen. De baan ligt nu in Zieuwent, bij sportveld de Waareise. Van 1 tot en met 29 juli ligt de baan in Groenlo.

In elke kern kunnen inwoners gebruik maken van de baan zolang deze daar ligt. Een pumptrack is een aaneengesloten parcours van bulten. De pumptrack lijkt op een kruising van een BMX-baan en een skatepark. Naast voor fietsen is het parcours ook geschikt voor skateboards, inline skates en stunt steps.

Planning

De baan ligt telkens ca. 4 weken in een kern. Daarna wordt de baan verhuist naar een volgende plek. De planning is:

Zieuwent: t/m eind maart

Lichtenvoorde: 1 t/m 29 april

Vragender: 4 t/m 27 mei

Zwolle: 1 t/m 29 juni

Groenlo: 1 t/m 29 juli

Lievelde: 3 t/m 31 augustus

Samenwerking met dorpsbelangenorganisaties

De baan is gekeurd als speeltoestel en kan zelfstandig gebruikt worden. De container wordt afgesloten en geopend met een sleutel. In elke kern werken we samen met de dorpsbelangenorganisatie. In Groenlo en Lichtenvoorde werken we samen met Mazzel jongerenwerk.