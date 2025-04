Raadscommissievergadering in de moerstaal

OOST GELRE – Op 5 november 2024 diende Bertie Bosker van de fractie Oost Gelre Vooruit een motie in om jaarlijks in één cyclus het politieke debat in de raadzaal in de eigen streektaal te voeren: in het Achterhoekse dialect. In de raadscyclus van april (raadscommissie) en mei (gemeenteraad) voeren we deze motie uit.

In de praktijk blijkt het nog niet zo gemakkelijk om naast de gesproken taal ook de geschreven tekst goed te spellen. Immers, vrijwel ieder Achterhoeks dorp of stad kent eigen accenten bij het dialect. Maar we doen een moedige poging, en nodigen iedereen uit om zich zoveel mogelijk te uiten in de eigen moerstaal!

Uutneudiging veur de vergadering van de Raodscommissie

Beste leu,

Ie bunt van harte uutneudigd veur de vergadering van de Raodscommissie van de gemeente Oost Gelre. De vergadering wördt holden op:

Daotum: Dinsdag 22 april 2025

Begintied: 19.30 uur

Woar: Raodzale Oost Gelre – Hotel Bi-j Ons, Zuwentseweg 1, Lecht’nvoorde

Veurzitter: K. Porskamp

Griffier: L. Schellevis

Op de agenda staon onder andere de volgende onderwarp’n:

Actielieste toozeggingen van de vergadering d.d. 25 meert 2025

t Vraogenuur

De commissieleden hebt de mögelikheid um vraogen an ‘t college te stell’n oaver onderwarp’n die van te veuren inebrachte bunt.

Beleidsplan Lech in de openbare ruumte 2025-2035

’t Huidige plan is uut de tied en past neet meer bi-j de tied van now. ’t Ni-je plan, baseerd op moderne techniek en duurzaomhied, wördt veurgelegd an de raod. Meer info ku-j vinden in de “Factsheets Licht in de Openbare Ruimte”.

Verruuming Fonds Toekomstbestendig Wonen

’t Fonds veur duurzaome leningen is op, maor de regeling was zo succesvol dat d’r veurstel is um ’t an te vull’n en ’n max bedrag van € 50.000 in te voeren.

't Fonds veur duurzaome leningen is op, maor de regeling was zo succesvol dat d'r veurstel is um 't an te vull'n en 'n max bedrag van € 50.000 in te voeren. Krediet veur grondaankoop Pastoor Deperinkweg, Mariënvelde

D’r is kans um grond an te kopen veur woningbouw, passend binnen de ni-je vastgestelde woonvisie veur de kleine kernen.

D'r is kans um grond an te kopen veur woningbouw, passend binnen de ni-je vastgestelde woonvisie veur de kleine kernen. Rekenkameronderzoek jeugdhulp Aalt'n, Oost Gelre en Winterswiek

’n Onderzeuk hef e’keken hoe de gemeentes preventie en vrogge signalering hef inne zet um jeugdhulp te veurkomm’n. Resultaoten en aonbevelingen wördt besprok’n.

We hop’t ow te zeen op 22 april!

Good goan!

Griffier gemeente Oost Gelre

