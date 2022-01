Rose van Jhericho – concert en workshop door  Ars Choralis Coeln

LICHTENVOORDE – Op zondagmiddag 13 februari, aanvang 15.00 uur, geeft het vermaarde Ars Choralis Coeln een concert in de Johanneskerk Lichtenvoorde. Onder de titel ‘Rose van Jericho’ brengen de vocalistes van Ars Choralis Coeln liederen uit het liedboek van Anna von Köln. Het zijn liederen in het Middelnederlands en Nederduits, de talen die rond 1500 in het grensgebied van Nederland en Duitsland werden gesproken en die gebruikt werden voor de persoonlijke geloofsbeleving. Ars Choralis Coeln begeleidt zichzelf met diverse instrumenten zoals harp, vedel en klokken.

Heilige bloem

De titel van het concert verwijst naar de roos van Jhericho, een woestijnplant die nooit sterft. De plant kan in enkele minuten van een droge knol in een groene plant veranderen, als deze met warm water wordt overgoten. Geen wonder dat deze in de late middeleeuwen als heilige bloem werd vereerd, omdat zij symbool stond voor de wederopstanding.

Workshop

Voorafgaand aan het concert verzorgt Ars Choralis Coeln op vrijdag 4 februari een workshop voor zangliefhebbers in Winterswijk. Workshopdeelnemers kunnen tevens een bijdrage leveren aan het concert. Belangstellenden kunnen voor meer informatie en/of aanmelding mailen naar oost@voxinterna.org. Leerlingen die zangles volgen bij Boogie Woogie kunnen gratis deelnemen aan de workshop. Van tevoren aanmelden is wel noodzakelijk.

Organisatie en partners

Dit concert wordt georganiseerd door Vox Interna. Stichting Vox Interna zet zich in voor het vergroten van welzijn door middel van zingen (https://voxinterna.org/).

Er wordt samengewerkt met Boogie Woogie – instituut voor kunst en cultuur – Winterswijk.

De activiteiten worden financieel mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Interreg Deutschland Nederland. Om grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren heeft de Europese Unie het subsidieprogramma INTERREG in het leven geroepen. Met INTERREG worden samenwerkingsprojecten langs de Europese grenzen financieel ondersteund.

Kaartjes in voorverkoop

concert zondag 13 februari 2022 – Johanneskerk Lichtenvoorde – Aanvang 15.00 u

Toegang € 20,-/CJP € 15,-/leerlingen Boogie Woogie (tot 30 jaar) € 15,-.

Tickets verkrijgbaar bij Theater De Storm en aan de deur

