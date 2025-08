Simac Ladies Tour finisht in Lichtenvoorde: wielerfeest voor jong en oud op 7 september

Dutch Nationals Road Ede Women. Foto: PR Picture made during Dutch Nationals Road around Ede

LICHTENVOORDE – Op zondag 7 september 2025 vormt Lichtenvoorde het decor voor de grote finale van de Simac Ladies Tour, de belangrijkste meerdaagse wielerwedstrijd voor vrouwen in Nederland. De laatste etappe finisht in hartje Oost Gelre en belooft een sportief spektakel te worden. De finale is live te volgen op de NOS.

Wethouder Gerjan Teselink is enthousiast: “Ik vind het fantastisch dat we de finale van de Simac Ladies Tour in Lichtenvoorde mogen verwelkomen. Een prachtig podium voor vrouwenwielrennen én gemeenschapsbetrokkenheid. Ik ben trots dat we met dit evenement beweging, gezondheid en plezier samenbrengen in Oost Gelre.”

Topwielrensters aan de start

De Simac Ladies Tour is een zesdaagse koers waar ’s werelds beste wielrensters aan deelnemen. Olympisch kampioenen, wereldtoppers en opkomend talent rijden in verschillende etappes door Nederland. De wedstrijd is onderdeel van de UCI Women’s WorldTour. Meer informatie: www.simacladiestour.nl.

Activiteiten in en rond Lichtenvoorde

Zondag 7 september staat geheel in het teken van sport, gezondheid en plezier. Heel Oost Gelre Beweegt organiseert diverse side events rond de wielerfinale:

Fietstocht langs dahliavelden en corsobouwplaatsen (vanaf 10.00 uur)

Bedrijvenspinningmarathon

Driewielfietsontdekdag en Flexibele Fietsinfodag (i.s.m. Doortrappen)

Gezondheidsplein met activiteiten over voeding en bewegen

Dikke Banden Race voor kinderen van 4 t/m 12 jaar

Fietscoach aanwezig voor tips en advies

Voorpret in de hele gemeente

In de weken voorafgaand aan de finale worden er extra activiteiten georganiseerd om inwoners te betrekken:

Fietsbingo voor jong en oud (14 juli t/m 5 september)

Kleurplatenactie waarbij kinderen een eigen wielershirt ontwerpen – het winnende ontwerp wordt echt gedrukt

Toertocht voor wielrenners, georganiseerd door De Keitrappers, deels over de officiële route van de Simac Ladies Tour

Meer informatie

Het volledige programma is te vinden op de website van Heel Oost Gelre Beweegt: www.heeloostgelrebeweegt.nl.

Zondag 7 september belooft een feestelijke dag te worden vol topsport, beweging en ontmoeting. De gemeente Oost Gelre nodigt iedereen van harte uit om te komen kijken en mee te doen. Trap ‘m aan in Lichtenvoorde!

